Forlì non solo il Ravenna | girone di ferro Primo derby già in estate | coppa al Benelli

(Di sabato 3 agosto 2024) Undiper iltargato Miramari. Questa è la prima impressione sul nuovo gruppo D che, ieri in tarda mattinata, la Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) ha ufficializzato per la stagione 2024-25. Per gli ambiziosi biancorossi gli avversari più pericolosi per la corsa promozione, almeno sulla carta, saranno il, il Piacenza e la Pistoiese. Oltre ad alcune mine vaganti, sempre possibili, che potrebbero essere il Lentigione e il Prato. Il, quest’anno affidato all’ex condottiero biancorosso Mauro Antonioli, come è noto è reduce dal finale a tinte gialle dello scorso campionato che per via dell’esclusione della Pistoiese ha negato ai giallorossi il primato in classifica: col cambio di proprietà sta allestendo una squadra che punta direttamente alla promozione nella terza serie.