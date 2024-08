Como no alle colazioni per i senzatetto Il sindaco Rapinese | I pasti in piazza sono un problema

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024), 3 agosto 2024 – Strano destino quello di, resa famosa in tutto il mondo dal lago che porta il suo nome ‘Lake’ è davvero ospitale solo con chi può permettersi di soggiornare nei suoi hotel di lusso che in questa stagione superano abbondantemente i mille euro al giorno. Tutti gli altri devono arrangiarsi e chi non può è indesiderato. In primis i senza fissa dimora ai quali ilAlessandro, eletto con una lista civica che rimarca la distanza con i partiti ed è in carica ormai da due anni, vorrebbe sospendere anche la colazione distribuita all’alba dai volontari della Caritas, le parrocchie e le tante associazioni di volontariato raggruppate nella rete civica Vicini di Strada.