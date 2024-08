Calendario atletica oggi orari Olimpiadi Parigi 2024 | programma 3 agosto tv italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024)sabato 3proseguono le gare dileggera alledi. Si entra nel vivo allo Stade de France per quanto riguarda la Regina degli Sport in questa edizione dei Giochi, si assegneranno ben cinque titoli e ci sarà da divertirsi con i 100 metri femminili, il getto del peso maschile, il salto triplo femminile, il decathlonn e la 4×400 mista. L’Italia vuole sognare in grande con Leonardo Fabbri nel getto del peso: il Campione d’Europa e vice campione del mondo sfida gli statunitensi Ryan Crouser e Joe Kovacs con il sogno di conquistare la medaglia d’oro. Zaynab Dosso spera di rientrare nella finale dei 100 metri, dove si profila una sfida apertissima per salire sul podio. L’Italia sarà impegnata nella finale della 4×400 mista senza particolari velleità di grande risultato, come Dariya Derkach nel salto triplo dove regna l’incertezza.