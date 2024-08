Angela Carini così cambia tutto | la pagheranno 100mila dollari come se avesse vinto Ecco chi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024)riceverà un premio in denaro didall’International Boxing Association (Iba),sel’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, nonostante il suo ritiro nel torneo olimpico contro l’algerina Imane Khelif dopo soli 46 secondi. La decisione arriva in un contesto di controversie legate alla partecipazione della pugile algerina. Una decisione controversa L’Iba, non riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (Cio), ha giustificato il riconoscimento asulla base delle irregolarità passate che hanno coinvolto Khelif. L’atleta algerina era stata esclusa dai Mondiali 2023 per non aver superato un test di verifica del genere. Umar Kremlev, presidente dell’Iba, ha espresso il suo rammarico per le lacrime di: “Queste situazioni non mi lasciano indifferente, garantisco che proteggeremo ogni pugile”.