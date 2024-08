Al museo archeologico di Angera un viaggio alla scoperta della preistoria per adulti e bambini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 agosto 2024) “L’era glaciale”, il film d’animazione ha conquistatoe genitori, con le avventure di Manfred, il mammut, Scrat lo scoiattolo dai denti a sciabola con la sua ghianda, Sid il bradipo e gli altri personaggi, unindietro nel tempo, a 20 mila anni fa graziemagia del cinema. Ma lo stesso affascinantea ritroso nei millenni lo si può fare in un luogo molto speciale, è ildi. Come “L’era glaciale”, per tutti,, anzi è una misura di bambino, con una sezione proprio per loro, a cominciare dai tre anni e questo perché l’archeologia può appassionare fin da piccoli se raccontata, spiegata in modo coinvolgente come succede nello spazio di