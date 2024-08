Acqua | su 100 litri solo 48 agli utenti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 3 agosto 2024) 12.34 Per ogni 100diimmessa nella rete idrica in Italia ne arrivano all'utente meno di 58. E' quanto rileva uno studio della Cgia. Gli altri 42 (per 3,4 miliardi di metri cubi) si perdono lungo la rete idrica, datata e in cattivo stato. I nostri consumi idrici totali toccano 40 miliardi di metri cubi all'anno. Di questi, il 41% è usato in agricoltura, il 24% per usi civili, il 20% viene impiegato per l'industria e il 15% per produrre energia elettrica.