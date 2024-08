A Bottanuco l’ultimo saluto a Sharon Verzeni | parrocchiale gremita lutto cittadino in due paesi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 3 agosto 2024). È il giorno del, la 33enne uccisa a coltellate nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio a Terno d’Isola. Già un’ora prima dell’inizio del funerale, previsto per le 10, la chiesa di(paese di origine della famiglia) ha iniziato a riempirsi con una folla di gente che si è riversata all’interno dellaper dire addio a. La scatoletta posta sul sagrato con le immagini della donna è stata svuotata prima dell’inizio della cerimonia. In prima fila i genitori – papà Bruno e mamma Mariangela – vicini al compagno diSergio Ruocco, seduto in mezzo a loro. Al loro fianco anche i fratelli della 33enne, Melody e Christopher, che si abbracciano in lacrime. Seduti nei primi posti nella navata opposta i sindaci di Terno d’Isola e, Gianluca Sala e Rossano Pirola, con la fascia tricolore.