Sfuma il sogno di Musetti battuto da Djokovic Errani e Paolini in finale

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - Semifinali olimpiche agrodolci per il tennis azzurro: Sara Errani e Jasminehannole ceche Muchova-Noskova 6-3, 6-2 e sono approdare inai Giochi di Parigi, assicurandosi una medaglia che manca da un secolo: l'ultimo a vincerla fu Uberto De Morpurgo nel 1924, proprio a Parigi.invece il grandedi Lorenzo: il cararrino ha lottato ma si è dovuto arrendere al re Novak Djokovoc, a caccia del suo primo oro olimpico, 6-4, 6-2, in un'ora e 49 minuti. Già domani non prima delle 15,30 tornerà in campo per il bronzo contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Si disputeranno invece domenica le due finali per l'oro: la 37enne Errani e la 28ennesfideranno le giovani russe (ma indipendenti) Mirra Andreeva (ventenne) e Diana Shnaider (17 anni).