Perugia in missione per il portiere Giugliarelli vuole chiudere nel week end

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tre settimane al primo impegno di campionato e ildeve ultimare la squadra da presentare ai nastri di partenza. Il ds Jacopoè inper colmare la lacuna ad oggi più importante: il. Il dirigente biancorosso ha diversi nomi sul taccuino, con due portieri che sono in cima alla lista delle preferenze ma non semplici da portare a termine.ha evidenziato il nome di Luca Gemello del Torino anche per le sue abilità con i piedi. Grande considerazione anche per Marco Pissardo del Bari. I due numeri uno sono corteggiati anche da altre società ma ilconta di spuntarla. Il fatto è che l’arrivo delè piuttosto urgente e il Grifo deve affrontare l’operazione con due cessioni eccellenti ancora da portare a termine, quelle di Iannoni e di Seghetti.