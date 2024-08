Perché la Turchia ha bloccato Instagram senza dare spiegazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 agosto 2024 – La piattaforma socialnon è più accessibile dalla. La decisione del blocco è stata pubblicata sul sito dell’Autorità per le Tecnologie e le Comunicazioni di Ankara (BTK),fornire informazioni sui motivi o sulla durata della restrizione. La piattaforma è stata recentemente criticata da Fahrettin Altun, funzionario delle comunicazione turco: le critiche riguardavano la decisione della piattaforma di Meta di bloccare tutti i post di condoglianze dedicati all’uccisione di Ismail Haniyeh, leader dell’ala politica del gruppo di Hamas ucciso in Iran. "Questa è censura, pura e semplice”, ha scritto Altun su X, aggiungendo chenon aveva citato alcuna violazione delle policy per la sua azione.