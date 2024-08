Pallacanestro Reggiana arriva Jaylen Barford | Entusiasta di tornare in Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Reggio Emilia, 2 agosto 2024 – Era nell'aria da qualche giorno, ora èta l'ufficialità:è un nuovo giocatore dellaper la nuova stagione 2024-2025. Guardia di 191 centimetri, classe 1996,ha alle spalle esperienze in, con le maglie di Pesaro e Cremona, per poi spostarsi in Russia dove, nell'ultimo anno, ha giocato nel Lokomotiv Kuban.del nuovo innesto il coach greco, Dimitris Priftis: “è uno di quei giocatori che possono, con le sue qualità, decidere il risultato di una partita. Credo ci porterà forza e fisicità e il suo contributo potrà esserci di grande aiuto”. Anche la guardia americana è carica per la nuova stagione.