Olimpiadi argento nel canottaggio ma clamorosa eliminazione nella 4×100 misti | buttata una medaglia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2024) Inizia bene per l’Italia la settima giornata delledi Parigi. Alle 12:00 Oppo e Soares conquistano l’al fotofinish nel, categoria due di coppia pesi leggeri. Prima l’Irlanda, terza la Grecia. Adesso in campo Errani-Paolini. In gioco la finale del doppio femminile. Malissimo il nuoto maschilemista,prima batteria, Cocconcelli, Martinenghi, Morini e Lamberti segnano il quinto tempo in 3:45.80. Insufficiente per entrarefinale. Buttata una medaglia. Prima di loro, dai tuffi 3 metri sincro arriva un’altra medaglia di legno per l’Italia. Dopo il quarto posto di Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, la stessa sorte tocca a Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, per 35 punti battuti dalla Gran Bretagna di bronzo con Anthony Harding e Jack Laugher.