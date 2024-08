Milano suv sfonda una vetrina in zona Chinatown | morti due coniugi

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’auto, prima dello schianto, ha colpito anche un passante sul marciapiede che è rimasto ferito fortunatamente in modo non grave Lo schianto su un pilastro che separa due negozi a bordo di un suv: duecinesi di 58 e 66 anni sono. Il conducente dell’auto ha perso il controllo, forse a causa di un malore, e prima di schiantarsi all’incrocio tra via Sarpi e via Aleardi, nelladi, ha urtato diverse macchine e colpito un passante che per fortuna è rimasto ferito in modo non grave. Leggi anche–> Gli abusi e la rapina per recuperare i filmati: arrestati due preti per violenza sessuale Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i duedall’auto, una Porsche Cayenne, completamente accartocciata. In condizioni già disperate, i due sono stati trasportati negli ospedali milanesi Policlinico e Niguarda, dove sono