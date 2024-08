LIVE Vela Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Renna e Maggetti si giocano il podio nelle Medal Series avvio posticipato di qualche minuto!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:02 La padrona di casa Helene Noesmoen è una delle più accreditate per passare il turno, il quarto posto finale al termine dell’Openingle darà morale, ma nella gara secca tutto può succedere. 13:59 Cresce l’attesa, l’Italia parte con credenziali in entrambe le gare, ma non sarà facile. 13:56 Si partirà condi ritardo a causa del prolungamento delle gare di ieri rinviate ad oggi. 13:53 Ad attendere in semifinale, insieme all’azzurra Marta, c’è Sharon Kantor, mentre Emma Wilson è già in finale. 13:50 Nel quarto di finale femminile si affronteranno: Zheng Yan, Katerina Svikova, Helene Noesmoen, Theresa Marie Steinlein, Veerle Ten Have, Maria Belen Bazo German e Maja Dziarnowksa.