LIVE Musetti-Djokovic 4-6 2-3 Olimpiadi tennis in DIRETTA | tiene il servizio il serbo ed è avanti nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Pazzesca difesa del, che costringe a fare due volte il punto. 30-40 Super rovescio dopo il, vincente di! 15-40 Assist dicon la smorzata di rovescio. Non si fa pregare di rovescio. 15-30 Pauroso lungolinea di dritto del. 15-15 Doppio fallo (2°). 15-0 Sbaglia di rovescio. 2-3 A quindicila battuta per la prima volte nel 2° il. 40-15 Altro smash insicuro del, che stavolta chiude dopo aver comandato lo scambio. 30-15 Non risponde sulla seconda. Grave errrore. 15-15 Profonda la risposta dell’azzurro, fuori misura il rovescio del. 15-0 Smorzata vincente del. 2-2 Niente, palla corta ma recupero all’incrocio di. 15-40 Doppio fallo (1°). 15-30 Comanda e disegna il campo con il drittoe fa il punto.