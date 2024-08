Le previsioni meteo per il 3 e il 4 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità e schiarite sia al mattino che al pomeriggio, isolati acquazzoni non esclusi sui settori interni. Ampie schiarite dalla serata. Temperature comprese tra +21°C e +36°C. Domenica. Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più nel pomeriggio ma con locali piogge solo sulle zone più interne. Ampie schiarite dalla serata. Temperature comprese tra +22°C e +37°C. Lazio Sabato. Tempo asciutto su tutta la regione al mattino con nubi sparse e schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle zone interne con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto altrove. Ampie schiarite ovunque dalla serata. Domenica. Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione.