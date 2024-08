Lautaro Martinez amore per l’Inter | altro segnale importantissimo! – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dopo la decisione di fare un passo incontro alla società per firmare il contratto e blindarsi alfino al 2029, arriva ungrandeda parte di, come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport.– Capitandà l’esempio e manda und’al. Oltre a quanto già detto e ripetuto sulla sua decisione di rinnovare con i nerazzurri, l’argentino ha deciso di tornare prima dalle vacanze. Nonostante il rientro fosse previsto per l’8 agosto, il Toro ha intenzione di anticipare il suo rientro in Italia come riporta il collega Matteo Barzaghi di Sky Sport. Una notizia importantissima anche e soprattutto per il debutto in Serie A del 17 agosto contro il Genoa, vista la situazione di emergenza in attacco nata dopo l‘infortunio di Mehdi Taremi.