La vita di Britney Spears diventerà un film | il produttore è lo stesso di La La Land

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ladiun. La casa di produzione cinematografica Universal Pictures si è assicurata i diritti dell’autobiografia della popstar, The Woman in Me. La pellicola sarò diretta dal regista statunitense Jon M. Chu, 44 anni, che in passato ha già lavorato acon al centro la musica, dal sequel di Step Up al documentario sulladi Justin Bieber, fino al musical Wicked. Ilsarà invece Marc Platt, che nel suo lunghissimo curriculum vanta titoli di grande successo come Drive, Il Ponte delle spie e La La. La stessaha velatamente confermato la notizia con un post su X: “Sono entusiasta di condividere con i miei fan che sto lavorando ad un progetto segreto con Marc Platt .