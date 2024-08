La Strage di Bologna fu neofascista Piantedosi rovina i piani della sinistra

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) "Siamo qui oggi a commemorare il 44esimo anniversariodi. Una, espressione di un disegno eversivo che mirava a colpire lo Stato nella sua componente più sensibile, vale a dire le persone comuni. Il governo c'è". Sono queste le parole usate dal ministro degli Interni, Matteo, parlando nel cortile di palazzo d'Accursio a, aprendo le celebrazioni per ladel 2 agosto 1980. “Bisogna - ha aggiunto il titolare del Viminale - tenere tutti insieme la memoria dell'attentato, condividerne senza riserve la verità serve a guardarci con reciproca fiducia. Serve a rinsaldare un'alleanza democratica, a fare meglio, a fare di più per risolvere i conti col passato. E non basta. Non dimenticare, ma bisogna agire e lo dobbiamo fare tutti, governo e cittadini”.