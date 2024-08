La prima normativa al mondo sulla materia è entrata ufficialmente in vigore Le nuove norme dettano una serie di obblighi a fornitori e sviluppatori di sistemi di IA in base ai diversi livelli di rischio identificati

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’Artificial Intelligence Act è legge: entra inil primo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale al, concepito per garantire che l’I.A. utilizzata in Europa sia affidabile. Per l’Ue la nuova tecnologia pone degli interrogativi ai quali va data una risposta esaustiva. Ed è per questo che ha ritenuto necessaria una legislazione che stabilisca regole precise e uguali per tutti coloro che producono e sviluppanoche riguardano la nuova tecnologia.