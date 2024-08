Infuria il caso Carini-Khelif scende in campo anche l’ex stella del tennis Martina Navratilova | È la morte delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024) La polemica era scoppiata già molti giorni prima della sfida tra Angelae Imane, ritenuta da molti un incontro non alla pari. L’atletaè accusata di essere transgender, ma in realtà il termine più esatto per definirlo è intrasex. Con questo termine si fa riferimento ad una serie di caratteristiche innate che non rientrano nelle tipiche nozioni dei corpi considerati femminili o maschili. Tra questi rientra, ad esempio, l’iperandrogenismo che causa una produzione di testosterone molto più alta di quanto riuscirebbe normalmente a produrre un corpo femminile. In sostanza l’atleta algerina, pur essendo nata donna, ha un cromosoma maschile che le darebbe un vantaggio sulle avversarie.