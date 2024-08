Incontro informale tra Meloni e Macron a Versailles

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - Giorgiae Emmanuelhanno avuto oggi un colloquio a, a margine dei Giochi Olimpici. La premier e il presidente francese hanno affrontato "i principali temi della politica europea e internazionale, a cominciare dagli ultimi sviluppi in Venezuela e Medio Oriente", ha reso noto Palazzo Chigi in una nota. I due leader "si sono incontrati e hanno parlato in modo", hanno fatto sapere fonti dell'Eliseo precisando che nel corso del confronto sono stati discussi anche i "principali dossier bilaterali". L'ultima volta chesi erano visti era stato al vertice della Comunità Politica Europea, nel Regno Unito, il 18 luglio scorso. Nel loro rapporto non sono mancati momenti di tensione, ma che poi sono stati superati, soprattutto per una reciproca esigenza di collaborare, sia in quanto Paesi vicini che membri dell'Ue.