Inail già 469 incidenti mortali sul lavoro nel 2024 +42%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Glisuldenunciati all'sono stati 469 nel primo semestre del, con un aumento del 4,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Nell'aumento deglisono stati determinanti quelli plurimi. Lo rende noto l'. Le denunce di infortunio sulpresentate all'entro il primo semestre delsono state 299.303, +0,9% rispetto a giugno 2023 e in diminuzione del 21,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, con un aumento più rilevante per gliavvenuti nel tragitto casa-. In aumento le patologie di origine professionale denunciate, pari a 45.512 (+19,6%).