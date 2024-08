Il regista di ‘Joker | Folie à Deux’ rivela un drastico cambiamento rispetto alla DC Comics con Arthur Fleck

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Scritto da IldiunDCconfa unradicale! Ildi Joker:à Deux hato un’importante deviazione dai fumetti DC originali per il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix. Il sequel, che segue la continua discesa nell’oscurità di, noto per essere un clown diventato assassino, ha molti fan convinti che lo avvicinerà ulteriormentesua controparte dei fumetti: il Joker. Tuttavia, secondo ilTodd Phillips,non diventerà mai il vero Clown Principe del Crimine. “Non vorremmo mai che diventasse il Clown Principe del Crimine”, ha dichiarato Phillips in una recente intervista con Empire. “non è mai stato una mente criminale.