Il memorial ’The sound of Loppo’

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pienamente riuscito ilofdedicato ad Adriano Marzo, vittima nel 2015 di un incidente stradale. La festa, al parco del Gruppo sportivo Tagliata, a Guastalla, ha proposto mercatino, animazioni, concerti e gastronomia, alla presenza di tanti amici di Adriano e dei suoi genitori, Cataldo e Maria Gabriella. Tutto il ricavato della manifestazione, come nelle scorse edizioni, è destinato in beneficenza, puntando all’acquisto di una nuova automedica per la Croce Rossa. Negli anni scorsi è stata donata un’ambulanza attrezzata in ricordo di Adriano Marzo.