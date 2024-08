I misteri di Vadim Krasikov 007 russo che Putin ha voluto libero a ogni costo Sì era un nostro agente segreto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 agosto 2024 – Nel day after del maxi-scambio di prigionieri tra Mosca e l’Occidente sotto i riflettori finisce, rilasciato dalla Germania, dove si trovava in carcere dal 2019. Secondo molti, la sua liberazione era al centro dello scambio: pare che Mosca tentasse da anni di ottenere la restituzione dell’uomo, che stava scontando una condanna a 25 anni nelle carceri tedesche per l’omicidio di Zelimkhan Khangoshvili, un dissidente ceceno indipendentista, compiuto nel 2019. A seguito della sua liberazione, grazie alle dichiarazioni del Cremlino, abbiamo la certezza chefosse undel servizio di sicurezzaFsb, ex Kgb. epa11517347 Russian President Vladimir(C) meets Russian citizens released after the Russian-US prisoner swap in Turkiye at Vnukovo International Airport in Moscow, Russia, 01 August 2024.