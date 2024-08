Gli agenti di Polizia indosseranno telecamere novità assoluta in Italia | cosa sono e a che servono le bodycam

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un passo in avanti storico per l’che, con il ddl Sicurezza, introduce leper le forze di. Che? Come potranno essere utilizzate? Negli ultimi anni glispesso stati al centro delle polemiche per i loro interventi durante le manifestazioni, quindi la richiesta è venuta proprio da loro, per evitare accuse che minano la loro professionalità sull’eccessivo ricorso alla forza. Certo, non è solo questo:numerosi gli ambiti per i quali gliritengono opportuno essere dotati di una telecamera a corpo che possa testimoniare oggettivamente il loro intervento. Laarriva dunque a tutelare sia il poliziotto sia il cittadino.