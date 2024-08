Giornata della birra l' immunologo ' gustosa energetica e perfino salutare'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 ago. (Adnkronos Salute) - Caldo, mare e unaghiacciata. Difficile spodestare la bevanda che in estate dà il meglio di se nel rinfrescare un pasto o un aperitivo. "Se assunta con moderazione e in assenza di stati patologici, è una bevanda, classicamente costituita da acqua, cereali, luppolo e lievito". Esordisce così l'Mauro Minelli, docente di dietetica e nutrizione all'Università Lum, in occasioneinternazionaleche si celebra oggi.