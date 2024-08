Francia-Argentina oggi in tv quarti di finale calcio maschile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lasfiderà l’, in occasione deididel torneo didelledi. I francesi hanno fatto bottino pieno nel proprio girone non subendo neppure un gol, mentre gli argentini, complice la controversa prima partita con il Marocco, sono passati per secondi e si trovano faccia a faccia con i padroni di casa. Chi sarà a spuntarla? Laguidata da Henry o l’di Mascherano?, IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO, GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO: IL CALENDARIO COMPLETO: IL REGOLAMENTO: I RISULTATIsi disputerà venerdì 2 agosto, con fischio d’inizio programmato alle ore 21.00. Il palcoscenico della partita sarà lo stadio Matmut-Atlantique, casa del Bordeaux.