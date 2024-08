Ex Napoli Davide Marfella in cerca di squadra | arrivate già due offerte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’ex portiere delcampione d’Italia,, è rimasto svincolato dopo l’esperienza alla Casertana, due club hanno chiesto informazioni. Ilcontinua a lavorare a Castel di Sangro seguendo gli ordini del nuovo mister, Antonio Conte, per preparare la stagione che per gli azzurri deve essere quella del riscatto. Anche la società da questo punto di vista lavora affinché la rosa a disposizione del nuovo mister sia completa in tutti i reparti. Si lavora agli acquisti, ma anche alle cessioni. Con uno dei calciatori più vicini all’addio individuato in Gianluca Gaetano. Il centrocampista classe 2000 pare vicino al trasferimento al Cagliari e nelle prossime settimane si potrebbe concludere l’affare. Dunque uno dei campioni d’Italia potrebbe lasciare gli azzurri.