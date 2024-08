Diletta Leotta Loris Karius disperato | perché vuole tornare subito in Italia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 2 agosto 2024)sono diventati inseparabili. Dopo il bellissimo matrimonio a Vulcano, dove si sono giurati amore eterno di fronte all’emozione di parenti e amici, la coppia è volata a Ibiza con Aria per il viaggio di nozze e ha trascorso insieme gran parte dell’estate. Peccato che ora è arrivato il momento disul campo e, con suo grande desiderio, l’ex portiere del Newcastle vorrebbe rimanere vicino alla sua famiglia senza rinunciare alla carriera calcistica.innonlasciare la sua carriera eproseguire con grande coraggio nonostante la sua parabola discendente gli suggerisca un’idea diversa. Per questo, il marito diavrebbe chiesto ai suoi agenti – con Claudio Marchisio come new entry – di valutare tutte le proposte ma di attenzionare quelle che potrebbero arrivare dall’