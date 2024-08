Coppari pensa positivo | | La giostra di luglio è servita Domenica sarà tutto diverso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Indubbiamente ha a disposizione il cavallo più veloce, il purosangue Trentino, che detiene il record della pista con il tempo di 48,6 secondi, fatto registrare nell’agosto del 2022 in binomio con Massimo Gubbini. Il cavaliere di Porta Tufilla, Denny, va dunque considerato a tutti gli effetti tra i favoriti per la Quintana di. Per il 37enne di Treia, la prossima,l’undicesima presenza al campo dei giochi, dopo le tre già timbrate con il sestiere rossonero e le sette precedenti esperienze con la Piazzarola. Tornato l’anno scorso dopo otto anni di assenza, per sostituire proprio Massimo Gubbini, che il primodel 2023 si infortunò gravemente alle prove di Foligno,ha mostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsela fino in fondo.