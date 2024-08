Con il fiato sospeso Travolto da un’auto al passaggio a livello Tredicenne gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Unin bicicletta è statodaall’incrocio tra viale Francia e via Indipendenza: è in condizioni gravissime per un violento trauma cranico. Il ragazzino è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Meda, il, in sella alla sua bicicletta, avrebbe attraversato ildi corso Matteotti, immediatamente dopo che era entrato in funzione l’avviso acustico che comunica a pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti l’abbassamento delle barriere (aspetto su cui gli agenti stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso). Proprio in quel momento da via Pace, diretta in viale Francia, stava transitando una Ford condotta da un monzese. Inevitabile l’impatto.