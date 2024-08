Ciclismo Mathieu van per Poel sulla prova in linea delle Olimpiadi | Io favorito? Non mi dispiace

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nella giornata di domani (ore 11.00) si correrà laindimaschile per quanto riguarda i Giochi Olimpici di Parigi 2024. I favoriti sono ben noti. DaVan dera Remco Evene, passando per Julian Alaphilippe e Wout Van Aert. Chi sarà tra questi a mettersi la medaglia d’oro al collo?Van der, da molti, è considerato ilnumero 1, anche perché il lay-out del percorso assomiglia molto ad una classica. Lo stesso fuoriclasse olandese lo conferma: “Non è molto diversa da una Monumento. L’atmosfera è un po’ come quella della Coppa del Mondo”. Per il classe 1995, finalmente, arriva l’esordio nelsu strada sotto i Cinque Cerchi: ”È la mia prima Olimpiade su strada. Con queste squadre piccole, anche per me è un po’ una situazione di attesa. Ma sembra che possa essere una gara non controllabile.