Castel di Sangro chiusi i Distinti del Patini per la presenza di nidi d’ape – FOTO

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nono giorno di ritiro in quel didi: idello stadio Teofilosono rimastiIl Napoli sta svolgendo oggi il nono giorno del ritiro didi. La squadra di Antonio Conte sta svolgendo la seduta mattutina, domani andrà in campo per sfidare il Girona nell’ultima amichevole della preparazione estiva. Oggi è però sorto un problema allo stadio Teofilo. Il settore ‘’ è rimasto chiuso per un’invasione di api. Variinfatti hanno reso impossibile l’apertura del settore. E infatti i tifosi sono stati dislocati nelle due curve. I vigili del fuoco sono al lavoro per risolvere la situazione e rendere possibile l’accesso ai tifosi per la partita di domani.