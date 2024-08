Calendario atletica oggi Olimpiadi 2024 | orari 2 agosto italiani in gara programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)venerdì 2proseguono le gare dileggera alledi Parigi. Dopo le 20 km di marcia, inomincia ilall’interno dello Stade de France per quanto riguarda la Regina degli Sport in questa edizione dei Giochi. Si preannuncia grande spettacolo nella capitale francese: ampio spazio a turni preliminari, batterie e qualificazioni in vista di un fine settimana che si preannuncia scoppiettante e si assegnano le medaglie dei 10.000 metri maschili. Saranno impegnati diciassette. L’uomo più atteso è Leonardo Fabbri nelle qualificazioni del getto del peso: il Campione d’Europa e vice campione del mondo cerca un agevole passaggio del turno, ci proverà anche Zane Weir che sta cercando di recuperare da un problema fisico che gli ha rovinato gli ultimi mesi.