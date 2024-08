Bonifiche competenze ai Comuni La delibera approvata in Regione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Aiandranno alcune funzioni per la bonifica dei siti inquinati. Lo ha stabilito il consiglio dellacon l’approvazione della legge, sostenuta dai voti favorevoli della maggioranza, Pd e Italia Viva. Contrari Fratelli d’Italia, Movimento 5 stelle, gruppo Misto – Merito e Lealtà e del consigliere Giovanni Galli (Lega), astensione della consigliera Elena Maini (Lega). La normativa va ad attuare la previsione del decreto legislativo 152 del 2006 (Norme in materia ambientale. La consigliera regionale Elisa Tozzi (Fratelli d’Italia) ha sollevato una questione pregiudiziale con il richiamo alle norme in vigore per rimandare alla giunta l’attribuzione aidelle funzioni dei siti inquinanti, ma la pregiudiziale è stata respinta dal voto dell’aula.