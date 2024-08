Aspetti dell’Arte Presente a cura di Cesare Biasini Selvaggi

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Contemporanea 24 presenta:di. Palazzo ducale Orsini-Colonna, Tagliacozzo (AQ)3 agosto – 10 settembre 2024 preview stampa: sabato 3 agosto, ore 10.30-13.00 inaugurazione: sabato 3 agosto, ore 18.00.Nel cuore della Marsica, un’esposizione sugli scenari della pittura internazionale, un focus sugli artisti emergenti abruzzesi e la mostra “Costruire nuovi mondi”. Oltre 50 artisti contemporanei e più di 80 opere, suddivise in tre progetti espositivi: una mostra sugli scenari della pittura internazionale. “Presentare l’undicesima edizione di Contemporanea è per me motivo di profonda emozione e di grande compiacimento”, dichiara Vincenzo Giovagnorio.