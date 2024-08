Appello per salvare il ’Pradaccio’ La prateria rischia di scomparire Era lo storico ’granaio del paese’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) E’ conosciuto come il Pradaccio, il vasto pianoro che dista poche decine di metri dal monumento del maestro Pietro Cascella, eretto in località I Pini a poca distanza dall’abitato di San Terenzo Monti, nel fivizzanese. Esteso per diversi ettari, appartiene alla Curia di Massa e nella zona rappresenta una delle rare aree pianeggianti in cui, per scopi agricoli, vi si può accedere con mezzi meccanici. Fino agli inizi degli anni Sessanta era definito il “granaio del paese“, tutto coltivato com’era con il prezioso cereale e sempre fino a quel tempo, ogni 15 luglio, il Pradaccio costituiva il percorso dove si svolgeva la solenne processione per l’annuale ricorrenza della festa patronale dedicata a San Terenzo Vescovo e Martire.