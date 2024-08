Ankara ferma Ig | Censura i pro-Haniyeh

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 2 agosto 2024) 10.35 L'accesso al social network Instagram (di proprietà di Meta) è bloccato in Turchia da questa mattina. Lo ha annunciato l'Autorità turca per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, senza fornire dettagli. Lo stop arriva dopo la condanna di due giorni fa: l'Authority ha sanzionato il social network per avere "ostacolato attivamente" gli utenti che postavano messaggi di cordoglio dopo l'uccisione del leader politico di Hamas. Per lui, oggi, proclamato in Turchia un giorno di lutto nazionale.