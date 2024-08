Alberto Angela addio improvviso in tv la reazione del pubblico italiano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 agosto 2024) I fan diin queste ore sono rimasti sorpresi dall’del conduttore: cosa sta succedendo. Ci troviamo in un momento storico di transizione, in cui i mezzi di comunicazione di massa tradizionali si devono abituare alla concorrenza di social e canali web, modificando in parte la loro struttura per abbracciare unpiù ampio possibile e catturare l’interesse dei giovani per non rischiare di dover chiudere i battenti tra qualche anno.: fan preoccupati per l’alla tv di– Ansa Foto – cityrumors.itIn un simile scenario c’è sempre più spazio per programmi di intrattenimento che possano risultare leggeri, ma soprattutto che possano risultare “memabili”, ovvero che possano offrire spunti alle community online per generare meme e discussioni a riguardo.