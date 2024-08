Abruzzo nella Morsa del Caldo | Temperature Record e Allerta Incendi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pescara - In, ladelestremo continua a stringere coneccezionalmente elevate, sia lungo la costa che nell'entroterra, accompagnate da afa e forti raffiche di vento, particolarmente intense sulla fascia costiera. La giornata di giovedì ha registrato picchi termici impressionanti, con il termometro che ha toccato i 42,1 gradi a Castiglione a Casauria, segnando uno dei valori più alti della regione. Secondo i dati dell'associazione Caput Frigoris, altre località hanno registratoelevate, come Chieti Scalo con 40,2 gradi, Bussi sul Tirino con 39,9 e Piacon 39,8. Anche le aree montane non sono state risparmiate dal: a Santo Stefano di Sessanio, a 1.220 metri di altitudine, sono stati raggiunti i 34,3 gradi, un livello inconsueto per queste altitudini.