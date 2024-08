Aberrazioni alimentari | ora pure il caffè viene prodotto in laboratorio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 2 agosto 2024) Dimentichiamoci della moka, delle cialde, del bell’espresso ordinato al bancone di un bar. In nome del cambiamento climatico sono in arrivo i macinati creati in, preparati in bioreattori con procedimenti simili a quelli con cui si produce la carne sintetica. Ma il loro gusto sarebbe ancora lontano dalle amate miscele, mentre gli effetti collaterali sono tutti da scoprire. Germoglia un nuovo tipo di. Non nelle piantagioni, ma nei laboratori, dove una delle bevande più consumate e desiderate al mondo nasce da cellule coltivate in bioreattori opdalla miscela di molecole estratte da altri ingredienti naturali per imitarne aspetto e sapore. Cloni e sosia dell’espresso che si prefiggono di soddisfare la sete globale di(equivalente a 3,1 miliardi di tazzine al giorno, nel 2023) quando dinon ce ne sarà più a sufficienza per tutti.