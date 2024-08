A Teheran il vertice Iran-milizie da chi è composto l’Asse della resistenza

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) (Adnkronos) – L’ha convocato uncon le, alleate nella regione, per preparare la rappresaglia contro Israele dopo l’uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh nella capitaleiana. Ma quali sono i gruppi del– che va dall’allo Yemen, passando per Gaza, l’Iraq e la Siria – contro cui Benjamin Netanyahu ha dichiarato di voler continuare la “guerra esistenziale”? Designata come organizzazione terroristica dagli Stati Uniti e dall’Unione Europea, fondata nel 1987 durante la prima Intifada palestinese, è un’emanazione dei Fratelli Musulmani egiziani.