Un nuovo caso di meningite in Toscana | ricoverata una 27enne di Prato

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 1 agosto 2024)– Un altrodida meningococco. È stato notificato a una ragazza di 27 anni didall’AslCentro. La paziente è attualmentein un ospedale della AslCentro ed è in corso la tipizzazione per identificare il ceppo coinvolto. I sanitari hanno subito riconosciuto il quadro clinico e hanno provveduto a segnalare tempestivamente ilalla Unità funzionale di igiene pubblica e della nutrizione diche si è attivata immediatamente mettendo in atto tutti gli interventi preventivi necessari, proponendo la profilassi farmacologica ai contatti stretti emersi dall’inchiesta epidemiologica in accordo con le indicazioni della circolare del Ministero della salute sulla “prevenzione e controllo delle malattie batteriche invasive prevenibili con vaccinazione” del 9 maggio 2017.