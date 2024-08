Taremi i tempi di recupero Una precisa partita nel mirino – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 agosto 2024) Mehdiè uscito dagli ultimi allenamenti con un risentimento muscolare. Salterà perciò l’amichevole con il Pisa, secondo Sky Sport punta ad unaper il– Mehdisi è fermato per un infortunio e ha saltato l’allenamento di oggi ad Appiano Gentile. Il calciatore in seguito agli esami clinici ha fatto riscontrare un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. L’Inter lo ha comunicato sul suo sito ufficiale, aggiungendo che la situazione verrà rivalutata la prossima settimana. Ciò vuol dire automaticamente che non ci sarà per l’amichevole con il Pisa, probabilmente non sarà presente neanche in quella con l’Al-Ittihad., l’obiettivo dell’Inter per ilCONDIZIONI – In queste condizioninon punta affatto alle prossime amichevoli, che sono tre nello specifico.