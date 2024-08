Sonia Bruganelli conferma la sua partecipazione a Ballando con le Stelle ma non con Angelo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024)annuncia la suacon ledalla barca, mentre è in vacanza al mare. In un video postato dall’account ufficiale del dancing show di Rai1, la 50enne tiene un cocktali tra le mani e sorride, abbronzata e raggiante “Sole, mare, bibite ghiacciate: tutto meraviglioso. Ma sta per finire Perché? Perché da settembre sarò anche io acon le. Intanto mi idrato. Ciao Milly!”, dicenella breve clip. L’ex moglie di Paolo Bonolis è volata da Formentera a Palermo per il compleanno diMadonia, che ha appena compiuto 40 anni. Tra loro c’è molta intimità, si dichiarano amici ‘speciali’. Nella popolarissima trasmissione, a quando scrive il settimanale, però, non faranno coppia.