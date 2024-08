Prime Video svela il teaser trailer di Citadel | Honey Bunny

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 1 agosto 2024) L’universo televisivo creato dai fratelli Russo con “” si espande ancora, equest’oggi ha presentato, lo spin-off indiano. Ad un mese esatto dal lancio in rete deldi “Diana“, lo spin-off italiano con Matilda De Angelis, lo streamer ha mostrato le primissime immagini del suo gemello indiano ““. La nuova serie, così come si legge nel comunicato ufficiale, è ambientato nello stesso universo narrativo ““, ma negli anni novanta, ed esordirà sudal 7 novembre, un mese circa dopo quello di Diana (10 ottobre). “ha confermato la data di debutto della serie in occasione di un evento emozionante a cui hanno partecipato i fan di Varun, Samantha e Raj & DK, i quali hanno potuto assistere e partecipare all’originale e gigantescomento della data di uscita della serie.