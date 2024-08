Piramal Pharma Solutions raggiunge la soglia del fatturato generato dall' impegno per l' innovazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) • Per la prima volta nella storia dell'azienda, ildai programmi per le aziende farmaceutiche innovatrici ha superato quello dei programmi relativi ai farmaci generici • Illegato all'è salito dal 35% del totale dell'esercizio 2019 a oltre il 50% dell'esercizio 2024 • Il CAGR pari al 20% frutto dell'degli innovatori supera in larga misura il benchmark complessivo dell'attività CDMO MUMBAI, India, 31 luglio 2024 /PRNewswire/(PPS), organizzazione leader nello sviluppo e la produzione a contratto (CDMO) e parte del gruppoLtd. (NSE: PPL) (BSE: 543635), oggi ha annunciato che, per la prima volta nella sua storia, ildai programmi dihanno superato quelli dei progetti sui generici.