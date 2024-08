Parigi 2024 un judo splendido di Alice Bellandi | l’Azzurra conquista uno storico oro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 1 agosto 2024), 1 agostomedaglia d’oro nel, categoria 78 kg, alle Olimpiadi di, n. 1 del ranking mondiale, in finale oggi 1 agostoha sconfitto la rivale israeliana, Inbar Lanir. A decidere a 30 secondi dalla fine, il terzo shido rimediato dall’israeliana. Il match poteva finire a un minuto dal termine per un ippon nel ruolino del, non concesso però dall’arbitro. L’oro diè il quinto a, e segue di pochi minuti quello di De Gennaro nel Kayak (leggi qui). Lista suscettibile di essere aggiornata dopo le 20,30, quando le fiorettiste affronteranno gli Usa nella finale dei metalli pregiati. Foto Fijlkam